Caminhonete capota após colisão com ônibus em Manaus Motorista sofre escoriações leves; ninguém no ônibus ficou ferido Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 10h59 (Atualizado em 30/07/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caminhonete desobedece preferencial e é atingida por ônibus em Manaus (AM)

Em Manaus, uma caminhonete capotou após seu motorista desobedecer a preferência em um cruzamento e colidir com um ônibus. O impacto fez o ônibus parar sobre o utilitário. Apesar do acidente, o motorista teve apenas escoriações leves e foi atendido pelo SAMU antes de ser liberado. Nenhum passageiro do ônibus sofreu ferimentos.

Assista ao vídeo - Caminhonete desobedece preferencial e é atingida por ônibus em Manaus (AM)

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!