Carro invade recepção de prédio na China; dois homens escapam ilesos Veículo atravessa vidro e assusta ocupantes em edifício chinês Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 14h01 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carro atravessa vidro e invade recepção de prédio na China; veja vídeo

Na China, um carro invadiu a recepção de um prédio, rompendo a estrutura de vidro e arrastando assentos próximos. Dois homens que estavam sentados no local conseguiram se levantar rapidamente, evitando serem atingidos pelo veículo. Após o impacto, um homem saiu pela porta do passageiro do carro, mas ainda não está claro se ele era o motorista ou apenas um ocupante.

Assista ao vídeo - Carro atravessa vidro e invade recepção de prédio na China; veja vídeo

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!