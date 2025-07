Inflação dos EUA tem a maior alta de 2025 em meio a embate entre Trump e banco central americano

A inflação dos Estados Unidos subiu 0,3% em junho, a maior alta registrada neste ano. Com isso, os preços acumulam aumento de 2,7% nos últimos 12 meses, segundo informou o Departamento do Trabalho americano nesta terça-feira (15). O número segue acima da meta de 2% definida pelo governo.



A alta acontece em meio a pressões do presidente Donald Trump para que o Fed (Federal Reserve) , o banco central dos EUA, reduza os juros. Atualmente, a taxa está entre 4,25% e 4,5%. A próxima reunião será no final do mês de julho.