Defesa de Hytalo Santos alega inocência em coletiva Advogado afirma que influenciador provará que acusações são infundadas Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 16h04 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h04 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A defesa de Hytalo Santos alega sua inocência em coletiva de imprensa.

O advogado afirma que não existem acusações formais contra Santos até o momento.

Santos apresentará provas para desmentir as alegações de exploração da imagem de menores.

A família de Santos, incluindo seu primo Josué, oferece apoio durante a situação.

Durante uma coletiva de imprensa, a defesa de Hytalo Santos, detido por suspeitas de expor menores nas redes sociais, afirmou que ele provará sua inocência. O advogado destacou que não existem acusações formais contra Santos até o momento.

A defesa enfatizou que as alegações de exploração da imagem de menores são infundadas e que apresentarão provas nos autos para demonstrar a inocência do influenciador. Além disso, foi abordada a questão das imagens de crianças dançando, com a afirmação de que não houve qualquer tipo de sexualização.

O advogado também mencionou o apoio da família de Santos, incluindo seu primo Josué, durante este período difícil. Ele ressaltou que o Ministério Público ainda não apresentou uma denúncia formal contra Santos, e a defesa está se preparando para se manifestar nos autos.

Quais são as alegações feitas pela defesa de Hytalo Santos durante a coletiva de imprensa?

A defesa afirma que Hytalo Santos provará sua inocência e que as acusações de exploração da imagem de menores são infundadas, destacando que até o momento não existem acusações formais contra ele.

O que a defesa diz sobre as imagens de crianças dançando?

A defesa afirmou que não houve qualquer tipo de sexualização nas imagens de crianças dançando, e que isso será demonstrado com provas nos autos.

Qual é a posição do Ministério Público em relação a Hytalo Santos até agora?

O advogado declarou que o Ministério Público ainda não apresentou uma denúncia formal contra Hytalo Santos.

Como a família de Hytalo Santos está apoiando ele neste momento?

O advogado mencionou o apoio da família de Santos, incluindo seu primo Josu é, durante este período difícil.

Advogado afirmou que Santos vai provar que as acusações de exploração da imagem de menores nas redes sociais não procedem

