Defesa de Hytalo Santos alega inocência em coletiva
Advogado afirma que influenciador provará que acusações são infundadas
Durante uma coletiva de imprensa, a defesa de Hytalo Santos, detido por suspeitas de expor menores nas redes sociais, afirmou que ele provará sua inocência. O advogado destacou que não existem acusações formais contra Santos até o momento.
A defesa enfatizou que as alegações de exploração da imagem de menores são infundadas e que apresentarão provas nos autos para demonstrar a inocência do influenciador. Além disso, foi abordada a questão das imagens de crianças dançando, com a afirmação de que não houve qualquer tipo de sexualização.
O advogado também mencionou o apoio da família de Santos, incluindo seu primo Josué, durante este período difícil. Ele ressaltou que o Ministério Público ainda não apresentou uma denúncia formal contra Santos, e a defesa está se preparando para se manifestar nos autos.
