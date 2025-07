Deslizamento de terra assusta testemunhas na China; estradas bloqueadas Encosta cedeu após chuvas intensas; não houve feridos Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 13h16 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h16 ) twitter

Testemunhas se assustam ao flagrar encosta deslizando na China; veja vídeo

Um deslizamento de terra ao lado de uma estrada na China foi registrado por testemunhas, causando pânico entre as pessoas presentes. O incidente ocorreu após dias de chuvas intensas, levando as pessoas a correrem enquanto a encosta cedia.

As autoridades locais informaram que o deslizamento resultou em cortes de energia e bloqueou várias vias devido ao acúmulo de terra. Apesar do susto, não houve registro de feridos no local.

Assista ao vídeo - Testemunhas se assustam ao flagrar encosta deslizando na China; veja vídeo

