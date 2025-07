Dez pessoas são resgatadas após veleiro se chocar contra rochas nos Estados Unidos

Após um veleiro naufragar, dez pessoas foram salvas em Nova Jersey, Estados Unidos , na última quarta-feira (23). No vídeo, é possível ver a embarcação se chocando contra as rochas e virar após ficar à deriva. Patrulheiros que acompanhavam a situação agiram rápido e conseguiram retirar todos da água sem ferimentos. Segundo as autoridades, uma falha no motor do veículo provocou esse acidente.