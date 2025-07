Deslizamento de terra destrói vilarejo na China Autoridades retiraram todos antes do desastre causado pelas chuvas Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 15h56 (Atualizado em 09/07/2025 - 15h56 ) twitter

Deslizamento de terra destrói vilarejo na China; veja vídeo

Um deslizamento de terra destruiu um vilarejo na China devido às chuvas intensas recentes. Dezenas de casas foram destruídas, mas as autoridades locais já monitoravam a área e evacuaram todos os moradores com sucesso antes do incidente. Testemunhas capturaram imagens impressionantes do momento em que a lama varreu tudo pelo caminho.

