Motorista embriagado fura bloqueio de corrida de rua e atropela casal de policiais no Maranhão

Um casal de policiais foi atropelado por um motorista embriagado durante uma corrida em Santa Inês, no interior do Maranhão , neste domingo (6). O condutor furou o bloqueio e atingiu a dupla com velocidade — o homem foi atingido em cheio e foi arremessado alguns metros adiante.



O teste do bafômetro deu positivo e o condutor foi levado para a delegacia. O casal foi levado para um hospital, mas o estado de saúde deles não foi divulgado.