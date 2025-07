Edinho Silva assume presidência do PT em meio a desafios internacionais Novo presidente do PT destaca taxação dos EUA e necessidade de fortalecimento partidário Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 14h06 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h08 ) twitter

'Conjuntura internacional exige um partido forte', afima novo presidente do PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou oficialmente Edinho Silva como seu novo presidente após a maior eleição direta da história do partido, com a participação de quase 550 mil filiados. Durante a coletiva, Edinho destacou a importância de um partido forte para enfrentar desafios internacionais e internos, como a recente taxação dos Estados Unidos e questões de justiça tributária no Brasil.

Edinho enfatizou a necessidade de fortalecer blocos comerciais e novas relações econômicas para lidar com a crise diplomática gerada pela guerra tarifária. Ele defendeu o uso da diplomacia e o apoio de outros países democráticos para evitar a normalização dessas práticas.

Internamente, Edinho ressaltou a importância de enfrentar questões como igualdade, segurança pública e urgência climática. Ele afirmou que o PED (Processo de Eleição Direta) demonstra a capacidade de mobilização do PT, posicionando-o como um partido forte para lidar com os desafios políticos do Brasil e apoiar a reeleição do presidente Lula.

