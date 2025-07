Entenda seus direitos trabalhistas nas férias 44% dos brasileiros sem filhos planejam férias em julho Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h00 ) twitter

Vai tirar férias do trabalho em julho? Entenda seus direitos

Uma pesquisa do Instituto Locomotiva revela que 44% dos brasileiros sem filhos pretendem tirar férias em julho. A advogada Priscila Pacheco, especialista em direito trabalhista, explica que funcionários com carteira assinada têm direito a trinta dias de descanso após doze meses de trabalho. Este direito é garantido por lei e a remuneração deve ser paga com pelo menos dois dias de antecedência ao início das férias.

O período das férias é determinado pelo empregador, mas recomenda-se diálogo entre as partes para definir a melhor data. Caso o funcionário tenha faltas injustificadas, o tempo de descanso pode ser reduzido. Além disso, é possível vender até dez dias de férias, desde que o empregado informe a empresa com antecedência.

Essas regras são fundamentais para garantir a saúde física e mental dos trabalhadores e aumentar a produtividade nas empresas.

