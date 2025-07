No lançamento do Plano Safra, Lula defende Marina e promete acordo Mercosul-UE; veja na íntegra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou, nesta terça-feira (1º), durante a cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/2026 em Brasília. Em sua fala, o presidente defendeu o combate às mudanças climáticas e exaltou os benefícios do Safra para os agricultores brasileiros, reforçando que o “objetivo é consolidar o papel do Brasil como o celeiro do mundo”.



Em outro momento, Lula, que assume a presidência do Mercosul nesta quinta-feira (3), reafirmou o compromisso de fechar o acordo entre o bloco sul-americano e a União Europeia até dezembro deste ano. O presidente completou que o acordo só poderá acontecer devido ao trabalho na área ambiental, em especial da ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva: “Isso se deve a uma série de sacrifícios que todo mundo fez”.



Além das conversas com entidades europeias, o chefe do Executivo também mencionou a expansão do país para o mundo, como o encontro com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que deve acontecer na próxima semana. A intenção, segundo o presidente, é fechar uma parceria estratégica entre os dois países que possuem muitas similaridades e relações estreitas.



“O que a gente está tentando fazer é dar a esse país a cara que esse país precisa para chegar a fazer parte do mundo desenvolvido. Vocês acham que eu me contentei em participar do Brics, participar do G20 ou ser convidado por G7? Não. Esse país tem tamanho e tem grandeza para chegar a ser a sexta economia do mundo. Já chegamos em 2006, a gente pode voltar a chegar”, afirmou.



Outro tópico que o presidente voltou a falar foi sobre as questões fiscais no país, como a desoneração fiscal e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Lula defendeu a taxação dos milionários e mencionou uma diferença entre as parcelas das populações em cada faixa de renda: “Vamos tentar estabelecer que um dia esse país vai ter uma política fiscal justa”. Assista ao discurso na íntegra.