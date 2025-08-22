Logo R7.com
Fardos de borracha ligados a navio nazista reaparecem em Alagoas

Objetos encontrados nas praias podem ter origem em naufrágio de 1944

Misteriosos fardos de borracha ligados a navio nazista voltam a aparecer em praia brasileira
Misteriosos fardos de borracha ligados a navio nazista voltam a aparecer em praia brasileira

Misteriosos fardos de borracha voltaram a aparecer no litoral de Alagoas, após quase sete anos desde seu último avistamento. Pesquisadores indicam que esses objetos provêm de um navio nazista que naufragou no litoral brasileiro em 1944. A descoberta da origem das caixas foi possível graças a uma placa metálica com inscrições em alemão. Os novos fardos serão entregues às autoridades competentes para investigação.

