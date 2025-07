Governo apresenta Plano Safra 2025/2026 com R$ 516 bilhões para o agronegócio Medida visa fortalecer o setor agrícola com foco em reforma tributária e recuperação ambiental Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h02 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h02 ) twitter

Introdução do IVA pode ser ‘mudança mais dramática’ que sistema tributário vai viver, diz Haddad

O governo federal lançou o Plano Safra 2025/2026, destinando R$ 516,2 bilhões para médios e grandes produtores rurais. Durante o evento em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a reforma tributária como um complemento crucial para impulsionar o setor agrícola brasileiro.

Entre as iniciativas anunciadas está o EcoInvest, um projeto voltado para a recuperação de pastagens com apoio do BNDES. A ideia é certificar a produção agropecuária em solo recuperado, promovendo a proteção ambiental e aumentando a competitividade no mercado internacional.

Haddad ressaltou que a introdução do imposto de valor agregado representa uma mudança significativa no sistema tributário brasileiro, diferenciando o país de outras nações sul-americanas que aumentaram impostos sobre exportação. Ele também enfatizou a necessidade de investimentos em infraestrutura logística para melhorar as condições de transporte e exportação no Brasil.

