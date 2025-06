Projeto leva pessoas com deficiência visual para velejar na Baía de Guanabara, no RJ

Um grupo formado por deficientes visuais teve a oportunidade de conduzir um barco à vela na Baía de Guanabara , no Rio de Janeiro, através do projeto Navegando com Sentido. A tripulação do veleiro é formada por pessoas que participam do projeto — quatro delas têm deficiência visual ou auditiva. Durante três dias de treinamento intenso, aprenderam a conduzir uma embarcação pelas águas da baía.



O curso de vela é promovido pela organização ambientalista Nas Marés. Com o tato e a audição, eles aprendem a reconhecer as partes de um barco à vela e a saber conduzi-lo de maneira independente. No mar, os tripulantes aprendem que a experiência sensorial de pilotar um barco vai além do esporte — significa também autonomia .



O Brasil tem mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual e outros 2,5 milhões com deficiência auditiva, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A Lei Brasileira de Inclusão diz que todas elas têm direito ao esporte, ao lazer, à exploração do corpo e do mundo.