Governo busca reverter decisão do Congresso sobre IOF no STF AGU defende no Supremo a constitucionalidade do aumento do IOF Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h02 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h02 )

‘Defendendo um sistema de governo’, diz AGU sobre decisão de Lula para reverter derrubada do IOF

O advogado-geral da União, Jorge Messias, anunciou que o governo federal encaminhou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para reverter a decisão do Congresso Nacional que derrubou o aumento do IOF. O governo argumenta que o decreto presidencial, que elevou a alíquota do imposto, é constitucional e que a ação do Congresso gerou insegurança jurídica.

Durante uma coletiva de imprensa em Brasília, Messias explicou que a medida visa proteger a competência do Executivo de regular questões tributárias, conforme estabelecido pela Constituição. Ele destacou que a decisão do Congresso Nacional de usar um Projeto de Decreto Legislativo para anular o aumento do IOF foi inadequada e que apenas o STF tem a autoridade para declarar a inconstitucionalidade de atos normativos.

Messias enfatizou que a ação no STF não é um ataque ao Congresso, mas uma busca pela preservação das atribuições constitucionais do presidente da República. Ele ressaltou a importância de manter a harmonia entre os poderes e garantiu que o governo está comprometido em dialogar com o Legislativo para encontrar soluções que beneficiem a sociedade.

O advogado-geral também mencionou que o presidente Lula está empenhado em promover a normalidade institucional e que a política econômica do governo visa a justiça fiscal e o bem-estar social. A decisão final sobre a validade do decreto que aumentou o IOF agora está nas mãos do Supremo Tribunal Federal.

