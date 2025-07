Helicóptero militar cai no mar durante treinamento na Malásia Cinco pessoas estavam a bordo e foram resgatadas com vida Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 17h54 (Atualizado em 10/07/2025 - 17h54 ) twitter

Vídeo flagra momento em que helicóptero militar com cinco pessoas cai no mar, na Malásia

Um helicóptero militar caiu no mar durante um treinamento de segurança na Malásia, com cinco pessoas a bordo. As autoridades confirmaram que todos os ocupantes foram resgatados com vida e levados para um hospital.

Imagens do acidente capturaram o momento em que a aeronave mergulhou na água. Apesar do impacto, não houve vítimas fatais graças à rápida operação de resgate.

