Presença de baleias cachalotes na costa de Arraial do Cabo (RJ) chama a atenção de pesquisadores

Uma cena linda e preocupante surpreendeu os moradores de Arraial do Cabo , no Rio de Janeiro , na última quarta-feira (9). Nas imagens, é possível ver um grupo de 15 baleias cachalotes próximas à costa.



O evento raro chama a atenção dos pesquisadores, pois o animal é conhecido por caçar lulas gigantes que vivem nas águas profundas do mar. Segundo eles, o grupo pode ter se deslocado em busca de alimento ou por alterações ambientais , como a poluição sonora.