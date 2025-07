Homem escapa da Polícia Federal pulando janela em Ribeirão Preto Suspeito de contrabando foge de depoimento com ajuda de familiares Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 19h44 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h44 ) twitter

Um homem detido com carga de cigarros contrabandeados do Paraguai escapou do prédio da Polícia Federal em Ribeirão Preto ao pular pela janela do primeiro andar. Após ser levado para prestar esclarecimentos, ele fugiu utilizando uma moto estacionada do lado de fora, com a assistência de familiares que impediram sua captura.

Na terça-feira (1º), os agentes da Polícia Federal realizaram buscas em quatro endereços associados ao suspeito, que não foi localizado. O homem agora é considerado foragido e seus familiares também se encontram sob investigação.

Assista ao vídeo - PF procura homem que pulou de janela para fugir de depoimento, em Ribeirão Preto (SP)

