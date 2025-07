Incêndio em mata nativa de Ilhabela é controlado após 12 horas Bombeiros enfrentam dificuldades em área de acesso complicado no litoral paulista Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 16h49 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h49 ) twitter

Incêndio de grandes proporções atinge mata nativa em Ilhabela (SP)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma região de mata nativa em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. As equipes de bombeiros levaram 12 horas para controlar as chamas em uma área de difícil acesso. Apesar das dificuldades enfrentadas pelas equipes de combate ao fogo, não houve registro de vítimas durante o incidente.

Assista ao vídeo - Incêndio de grandes proporções atinge mata nativa em Ilhabela (SP)

