Lancha pega fogo no litoral paulista; tripulantes pulam no mar Quatro pessoas saltaram na água e foram resgatadas sem ferimentos após incêndio em embarcação Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 19h09 (Atualizado em 14/07/2025 - 19h09 )

Incêndio em lancha leva quatro pessoas a pular no mar no litoral de SP

Quatro pessoas precisaram abandonar uma lancha em chamas no litoral de São Paulo. O incidente ocorreu quando o proprietário notou fumaça saindo do motor da embarcação. Dois casais, que estavam a bordo, vestiram coletes salva-vidas e pularam no mar.

Eles foram rapidamente resgatados por embarcações que estavam nas proximidades. A lancha, sem estar ancorada, à deriva, afundou a cerca de cinco quilômetros da costa de São Sebastião. Felizmente, todos os envolvidos saíram ilesos do ocorrido.

