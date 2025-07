Trump anuncia que munições e mísseis serão enviados à Ucrânia 'rapidamente' em nova ofensiva

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (14) que armamentos e mísseis de defesa aérea devem ser enviados à Ucrânia nos próximos dias. A declaração foi dada após uma uma reunião com o secretário-geral da Otan , Mark Rutte, na Casa Branca, e sinaliza uma possível mudança na estratégia americana em relação à guerra contra a Rússia. “Esse acordo se trata de munições", afirmou Trump, destacando que os equipamentos serão “rapidamente encaminhados”.



Desde sua eleição, Trump vinha sustentando que poderia negociar diretamente com o presidente russo, Vladimir Putin, para encerrar o conflito. No entanto, nas últimas semanas, demonstrou insatisfação com o avanço russo sobre o território ucraniano e, agora, adota um tom mais incisivo. Ele ainda critica a demora de uma negociação.