Leões-marinhos fogem para o mar durante terremoto na Rússia Imagens capturam fuga de animais em ilha próxima ao epicentro Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 12h35 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h35 )

Vídeo registra momento em que leões-marinhos fogem para o mar durante terremoto na Rússia

Um grupo de leões-marinhos foi flagrado mergulhando no mar durante um terremoto na Rússia. As imagens foram registradas em uma ilha próxima ao epicentro do tremor, que serve como habitat natural para esses animais.

Os vídeos mostram o momento em que rochas caíram devido à força do abalo sísmico, levando os leões-marinhos a buscar refúgio nas águas. Este evento destaca a reação dos animais às perturbações causadas pelo terremoto ocorrido nesta terça-feira (29).

Assista ao vídeo - Vídeo registra momento em que leões-marinhos fogem para o mar durante terremoto na Rússia

