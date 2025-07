Confiança da indústria brasileira recua em meio às incertezas do tarifaço de Trump

As tarifas de 50% impostas por Donald Trump, que entrarão em vigor a partir desta semana, geraram nas indústrias brasileiras um declínio do índice de confiança; após recuar dois pontos na comparação com junho, a pontuação chegou a 94,8, sendo considerado o menor patamar do ano.



De acordo com dados levantados pela Fundação Getúlio Vargas, a queda no indicador piorou devido ao entendimento de profissionais sobre como serão os próximos meses, em que as indústrias sofrerão os efeitos do tarifaço .