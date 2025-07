Motorista de aplicativo escapa de agressor após fingir falta de gasolina Vítima convenceu suspeito a ir a posto de combustível para pedir ajuda Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 16h02 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h02 ) twitter

Motorista de aplicativo é estuprada por passageiro no interior de São Paulo

Uma motorista de aplicativo de 35 anos foi estuprada por um passageiro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O crime ocorreu durante uma corrida quando a vítima conseguiu escapar ao fingir que o carro estava sem combustível para buscar ajuda em um posto de gasolina.

A motorista aceitou uma corrida em nome de uma mulher, mas ao chegar ao local combinado encontrou um homem que a atacou dentro do veículo. Ele insinuou estar armado e a levou para uma área isolada onde cometeu o crime.

Após o ataque, a vítima persuadiu o agressor a ir a um posto de combustíveis alegando que precisava abastecer. No local, ela conseguiu fugir e pedir socorro a um frentista. O agressor, de 30 anos, deixou seu celular no carro da vítima e foi localizado em um bar no mesmo dia. Ele ainda não foi ouvido pela polícia e não possui antecedentes criminais. A investigação agora busca identificar se a mulher utilizada para solicitar a corrida forneceu seus dados ou se teve suas informações roubadas pelo suspeito.

Assista ao vídeo - Motorista de aplicativo é estuprada por passageiro no interior de São Paulo

