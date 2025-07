Acidente entre van com pacientes e ônibus de viagem deixa dois mortos em Minas Gerais

Um acidente envolvendo uma van e um ônibus de viagem na BR-381, em Nova Era (MG), resultou em dois mortos e três feridos na madrugada desta terça-feira (15). A van era da secretaria de Saúde de Timóteo e carregava pacientes em tratamento. As vítimas foram uma mulher de 53 anos e o motorista do veículo.



Nenhum dos passageiros do ônibus ficou ferido gravemente. Testemunhas apontam que um terceiro veículo, ainda não identificado, pode ter causado o acidente ao forçar o ônibus a desviar. A prefeitura de Timóteo decretou luto oficial de três dias.