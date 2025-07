Polícia prende três suspeitos por roubo milionário de botox no aeroporto de Guarulhos Crime ocorreu em junho e levou carga avaliada em R$ 7 milhões; polícia ainda investiga quem são os chefes da quadrilha Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 16h01 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia prende três suspeitos por roubo milionário de botox no aeroporto de Guarulhos (SP)

A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação que resultou na prisão de três indivíduos suspeitos de integrar uma quadrilha responsável pelo roubo de uma carga de toxina botulínica, avaliada em R$ 7 milhões, no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Além das prisões, um veículo que teria sido utilizado no assalto também foi apreendido.

O crime ocorreu em junho, quando os assaltantes renderam o motorista e o conferente ainda no estacionamento do aeroporto, transferindo a carga para outro caminhão antes de fugir. Na semana seguinte, a polícia conseguiu recuperar as 87 caixas da toxina em um galpão localizado em Embu das Artes, onde uma pessoa foi detida.

As investigações continuam em busca de identificar os líderes da quadrilha, os receptadores e esclarecer como os criminosos conseguiram acessar um local de segurança máxima como o terminal de cargas do aeroporto.

Assista ao vídeo - Polícia prende três suspeitos por roubo milionário de botox no aeroporto de Guarulhos (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!