Motorista de aplicativo é estuprada por passageiro no interior de São Paulo

Uma motorista de aplicativo de 35 anos foi estuprada por um suposto passageiro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, no último sábado (12). A vítima só conseguiu escapar após convencer o suspeito de que precisava abastecer e pedir ajuda em um posto de gasolina.



A motorista estava trabalhando quando recebeu a solicitação de corrida em nome de uma mulher, porém quando chegou ao local notou que era um homem e mesmo assim decidiu prosseguir com a corrida. Em um determinado momento, o passageiro puxou a motorista pelo pescoço e indicou que eles fossem para um local de mata, com a insinuação de que portava uma arma.



Após o abuso, a mulher convenceu o agressor que estava sem combustível e precisava abastecer o carro, partindo para o posto. Ao chegar no local, a vítima fugiu e pediu socorro a um frentista. O vídeo mostra um momento em que ela deixa o carro e busca se abrigar. O agressor de 30 anos deixou o celular no carro da vítima.



Após fugir, o suspeito foi localizado no mesmo dia do crime em um bar e ainda não foi ouvido pela polícia. Ele não possui passagens pela Justiça. A investigação agora deve identificar se a mulher utilizada para solicitar a corrida forneceu os dados ou teve suas informações roubadas pelo suspeito.