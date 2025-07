Prefeito de Anápolis enfrenta vandalismo em escolas infantis Márcio Correia identifica suspeitos com ajuda da comunidade e recupera objetos furtados Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 18h19 (Atualizado em 25/07/2025 - 18h19 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Prefeito Mário Correia investiga casos de vandalismo em escolas infantis de Anápolis.

Invasões resultaram em furtos de equipamentos escolares em menos de 24 horas.

Com ajuda da comunidade, um morador reconheceu e denunciou o suspeito menor de idade.

Suspeito confessou e indicou dois cúmplices, permitindo a recuperação dos itens furtados.

Prefeito vai até a casa de menor suspeito de invadir escola, e mãe entrega filho à polícia

Após uma série de invasões em centros municipais de educação infantil em Anápolis, Goiás, o prefeito Márcio Correia tomou a iniciativa de investigar pessoalmente os incidentes. Em menos de 24 horas, uma das instituições foi invadida duas vezes, resultando no furto de equipamentos escolares.

O prefeito visitou o local afetado e conversou com moradores para obter informações sobre os suspeitos. Um morador reconheceu um dos envolvidos e forneceu o endereço do jovem ao prefeito. Márcio Correia foi até a residência do suspeito menor de idade, cuja mãe decidiu entregar o filho à polícia após ele confessar sua participação nas invasões e identificar outros dois cúmplices.

A ação do prefeito levou à recuperação dos itens roubados e à identificação dos outros menores envolvidos. A mãe do suspeito colaborou com as autoridades na esperança de que seu filho se reabilite.

