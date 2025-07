Motorista invade pista de skate com caminhonete ao fugir de perseguição policial em Santo André (SP)

Uma caminhonete invadiu uma pista de skate nesta quinta-feira (24) em Santo André , na Grande São Paulo, após o motorista fugir de uma abordagem policial. Durante a perseguição , ele perdeu o controle do veículo e colidiu com parte da estrutura da praça. O homem foi preso e levado para a delegacia. Não houve feridos no incidente, e o motivo da fuga ainda não foi informado.