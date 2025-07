Suspeito de roubo de alianças é preso em São Paulo Polícia apreende sete anéis de ouro e arma com numeração raspada Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 17h47 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito de roubar alianças na zona sul de SP é preso com anéis de ouro na meia

Na zona sul de São Paulo, um homem foi detido após tentar roubar alianças na avenida Santo Amaro. O suspeito foi capturado enquanto abordava um motorista em um carro de luxo. Com ele, a polícia encontrou sete anéis de ouro escondidos na meia e um revólver calibre 32 com numeração raspada.

A abordagem ocorreu durante patrulhamento policial quando o suspeito e seu comparsa foram flagrados. Um dos criminosos conseguiu escapar, mas o outro foi preso após tentar fugir a pé. O detido confessou que as joias eram provenientes de diversos roubos realizados ao longo do dia.

O homem já era procurado por crimes semelhantes nas regiões do Brooklin, Moema e Campo Belo. A motocicleta utilizada no crime estava com chassi e numeração do motor raspados, além de ter uma placa encontrada no baú. A polícia continua em busca do comparsa ainda foragido.

Assista ao vídeo - Suspeito de roubar alianças na zona sul de SP é preso com anéis de ouro na meia

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!