Novo recorde: mais de 11 mil drones voam em sincronia na China e produzem espetáculo de luzes

Mais de 11 mil drones decolaram ao mesmo tempo durante um show de luzes na China . No total, 11.198 dispositivos voaram para formar desenhos como carpas, rodas-gigantes e a simulação de um show de fogos de artifício. O recorde foi certificado pelo Guinness, com cerca de 600 aparelhos a mais do que o recorde anterior, registrado no Vietnã, em abril.