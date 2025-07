Trânsito no Leblon é liberado após ressaca causada por ciclone Esforço de limpeza durou mais de 30 horas; ondas ultrapassaram três metros Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 19h36 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Orla do Leblon é liberada para o trânsito após ressaca do mar invadir pistas

A orla do Leblon, no Rio de Janeiro, foi reaberta ao tráfego após equipes trabalharem por mais de 30 horas para remover a areia acumulada devido à ressaca do mar. O fenômeno, causado por um ciclone extratropical, resultou em ondas superiores a três metros e meio, que arrastaram lixeiras e chegaram até os prédios próximos.

A ressaca afetou as regiões sudeste e sul do país e fechou a orla temporariamente. As equipes de limpeza enfrentaram condições desafiadoras para liberar a via. O alerta de ressaca permanece em vigor até as 21h de hoje, destacando a continuidade dos riscos nas áreas costeiras.

Assista ao vídeo - Orla do Leblon é liberada para o trânsito após ressaca do mar invadir pistas

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!