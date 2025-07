Adolescente de 14 anos pega o carro do avô e causa série de acidentes em Piraju (SP)

Um adolescente de 14 anos causou uma série de acidentes com o carro do avô neste domingo (27) em Piraju, no interior de São Paulo . Enquanto o homem dormia, o menino engatou a marcha a ré do veículo e acelerou, batendo contra um alambrado, a parede de um posto de saúde e a porta de uma empresa. Após o automóvel ficar com as rodas penduradas em um vão, o rapaz foi levado à delegacia, onde foi ouvido e liberado, e o avô recuperou o carro.