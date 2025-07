Ucrânia aprova lei para independência de órgãos anticorrupção Zelensky sanciona legislação após protestos e pressão da União Europeia Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 18h16 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h16 ) twitter

Após pressão popular, Ucrânia aprova lei que restaura independência de órgãos anticorrupção

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sancionou uma nova legislação que devolve a autonomia a órgãos anticorrupção, após aprovação unânime no parlamento com 311 votos a favor. A medida foi tomada após manifestações populares contra uma lei anterior que colocava esses órgãos sob controle do procurador-geral, levantando preocupações sobre possíveis interferências governamentais.

Apesar de não pedirem a renúncia de Zelensky, os protestos afetaram a confiança em seu governo. A União Europeia elogiou a nova legislação, destacando que ela fortalece as defesas contra a corrupção no país.

