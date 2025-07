Orla do Leblon é liberada para o trânsito após ressaca do mar invadir pistas

A orla do Leblon, no Rio de Janeiro, foi liberada para o trânsito na madrugada desta quinta-feira (31), após equipes trabalharem por mais de 30 horas para limpar a areia trazida pela ressaca do mar que atingiu o local ao longo da semana. Influenciadas por um ciclone extratropical , as ondas que arrastaram lixeiras e chegaram até os prédios próximos alcançaram mais de três metros e meio de altura. O alerta de ressaca permanece até 21h.