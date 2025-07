Vaca interrompe piquenique ao tentar roubar comida nas Filipinas Animal surpreende jovens em Albay ao se aproximar dos lanches durante almoço ao ar livre Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 16h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h00 ) twitter

Vaca tenta fazer ‘boquinha’ em piquenique sem ser convidada; veja vídeo

Uma vaca causou alvoroço durante um piquenique na província de Albay, Filipinas. Enquanto um grupo de jovens preparava um almoço ao ar livre, o animal inesperado se aproximou dos lanches, tentando pegar um balde de frango.

O vídeo do incidente viralizou nas redes sociais, mostrando as jovens divididas entre risadas e tentativas de afastar a vaca. Algumas delas tentaram resgatar a comida do ataque inusitado.

Assista ao vídeo - Vaca tenta fazer ‘boquinha’ em piquenique sem ser convidada; veja vídeo

