Polícia prende três suspeitos por roubo milionário de botox no aeroporto de Guarulhos (SP)

A Polícia Civil de São Paulo fez uma operação e prendeu três pessoas de uma quadrilha que roubou uma carga de toxina botulínica , que é o principal componente do botox, avaliada em R$ 7 milhões. Além dos suspeitos, a polícia também apreendeu o veículo que teria sido usado no dia do crime, em 10 de junho, dentro do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos , em São Paulo.



No dia do crime, os criminosos renderam o motorista e o conferente ainda no estacionamento, transferiram toda a carga para outro caminhão e fugiram. Na semana seguinte ao crime, a polícia conseguiu recuperar a carga de 87 caixas da toxina, em um galpão em Embu das Artes (SP) . Na ocasião, uma pessoa foi presa.



A polícia ainda investiga quem são os chefes da quadrilha, os possíveis receptadores e também como esses criminosos conseguiram invadir um local com segurança máxima, como o terminal de cargas do maior aeroporto da América Latina.