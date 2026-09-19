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Assista à entrevista com Carol de Toni (PL), candidata ao Senado por Santa Catarina

RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelos apresentadores Arliss Amaro e Ana Paula Bittencourt, da NDTV RECORD

Hora News|Do R7

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Carol de Toni, candidata do PL ao Senado por Santa Catarina, concedeu uma entrevista aos apresentadores Arliss Amaro e Ana Paula Bittencourt, da NDTV RECORD. Na sabatina, a candidata abordou temas como reformas, infraestrutura e compromisso com o estado.

Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.

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