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Tentativa de invasão a condomínio de luxo mobiliza a polícia no interior de SP

Agentes tentam localizar os bandidos com ajuda do helicóptero Águia; um homem foi preso

Hora News|Do R7

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Oito homens tentaram invadir um condomínio de luxo em Campinas. Um homem foi preso durante a operação policial.

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