Assista à entrevista com Deltan Dallagnol (Novo), candidato ao Senado pelo Paraná

Deltan Dallagnol, candidato do Novo ao Senado pelo Paraná, concedeu uma entrevista aos apresentadores Eduardo Scola e Manu Niclewicz, da Ric RECORD. Na sabatina, o candidato abordou temas como segurança pública e combate à corrupção.



Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!