Assista à entrevista com Chicão Melo (União Brasil), candidato ao Senado pelo Pará

Chicão Mello, candidato do União Brasil ao Senado pelo Pará, concedeu uma entrevista à apresentadora Amanda Pereira, da RECORD Belém. Na sabatina, o candidato abordou temas como educação, saúde, segurança pública e infraestrutura.



Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.



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