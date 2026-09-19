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Assista à entrevista com Chicão Melo (União Brasil), candidato ao Senado pelo Pará

RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Yuri Achcar, da RECORD Brasília

Hora News|Do R7

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Chicão Mello, candidato do União Brasil ao Senado pelo Pará, concedeu uma entrevista à apresentadora Amanda Pereira, da RECORD Belém. Na sabatina, o candidato abordou temas como educação, saúde, segurança pública e infraestrutura.

Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.

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