Assista à entrevista com Guto Felício (PSDB), candidato ao Senado pelo DF
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Yuri Achcar, da RECORD Brasília
Guto Felício, candidato do PSDB ao Senado pelo Distrito Federal, concedeu uma entrevista ao apresentador Yuri Achcar, da RECORD Brasília. Na sabatina, o candidato falou sobre temas como a sua trajetória política, inclusive seu parentesco com o ex-presidente Juscelino Kubitschek, além do acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica, e ainda o uso da polícia na garantia de segurança pública.
Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.
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