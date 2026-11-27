A Suprema Corte do Iraque autorizou o envio de tropas para fronteiras internacionais nesta quarta-feira (25). As tropas poderão ser enviadas para o Curdistão, região envolvida em uma disputa pelo controle da extração de petróleo.



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