Casos de Covid-19 voltam a crescer e baixa procura por vacina preocupa
Governo federal intensificou ações para impulsionar aplicação do imunizante disponível no SUS
Os casos de Covid-19 voltaram a crescer em 23 estados brasileiros e também no Distrito Federal, segundo uma informação divulgada em boletim do Ministério da Saúde.
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