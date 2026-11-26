Ondas gigantes atingiram o litoral da Califórnia , nos Estados Unidos , e provocaram estragos em áreas próximas ao mar. A força da água invadiu casas e ruas à beira-mar e destruiu parte de um píer na cidade de Pacifica. Em alguns trechos, as ondas podem chegar a 9 metros de altura, aumentando o risco de erosão costeira. Meteorologistas alertam que o fenômeno pode ganhar ainda mais força com a influência do El Niño, que aquece as águas do oceano Pacífico e eleva o nível do mar.



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