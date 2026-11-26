Um passageiro tentou abrir a porta de uma aeronave durante um voo, entre Califórnia e Chicago , nos Estados Unidos . Imagens gravadas por celular mostram a tripulação e outros passageiros contendo o homem. Diante da situação, a aeronave precisou realizar um pouso de emergência. O passageiro foi encaminhado a um hospital e, posteriormente, detido. Após o procedimento, o avião seguiu viagem até o destino.



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