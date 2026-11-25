Nova frente fria pode trazer chuva forte e volumosa
Acumulados podem chegar a 200 milímetros no litoral paulista; região Sul terá temporais
Uma nova frente fria avança pelo Sudeste com a promessa de chuva forte e volumosa. A região Sul também deve ser atingida por novos temporais.
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