Facção criminosa mantém 12 trabalhadores da construção civil em cárcere privado no Mato Grosso

Um alojamento de trabalhadores da construção civil foi invadido por uma facção criminosa , na noite desta terça-feira (29), em Sinop, Mato Grosso . Segundo a Polícia Militar, 12 vítimas foram rendidas por quatro pessoas ao serem confundidas com integrantes de uma quadrilha rival. Dois homens foram presos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil. Os outros dois suspeitos fugiram do local durante a chegada dos agentes. A polícia continua as investigações para identificar mais envolvidos no caso.