Governador do Mato Grosso diz que estado pode 'dobrar produção' no agronegócio nos próximos dez anos

O governador do Mato Grosso , Mauro Mendes (União Brasil), afirmou, em entrevista exclusiva à RECORD NEWS, que o estado pode "dobrar sua produção" no agronegócio nos próximos dez anos. “Isso é bom para o Brasil, pois produzir alimentos é importante para todos nós, brasileiros, e também é importante para vendermos nossos produtos em todo o planeta e gerar riqueza dentro do nosso país”, explicou Mendes.



Durante o bate-papo com a jornalista Renata Loures, o governador também falou sobre temas como queimadas , PIB (Produto Interno Bruto), leis ambientais, malha rodoviária, entre outros.