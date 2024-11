Falta de chuvas e queimadas: clima seco encarece preço da laranja e limão no Brasil

A falta de chuvas e as queimadas têm prejudicado a produção agrícola — o que encareceu o preço das frutas, especialmente as cítricas, como a laranja e o limão. Em setembro, o preço do limão-taiti subiu 87,9% em comparação a agosto, enquanto a laranja-pera teve um aumento de 16,3% no mesmo período— uma alta de 145% nos últimos 12 meses.